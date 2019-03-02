ЕС напомнил о неприкосновенности Гуайдо

Любые меры, которые поставят под угрозу безопасность самопровозглашенного «президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо, создадут серьезную эскалацию и встретят осуждение, с таким предупреждением выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В заявлении Могерини от имени Европейского союза говорится, что урегулирование венесуэльского кризиса может произойти только «политическим, демократическим и мирным» путем. «Любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение со стороны международного сообщества», – передает РИА «Новости» текст заявления главы европейской дипломатии.

Могерини подчеркнула, что ЕС будет внимательно следить за событиями в Венесуэле.

Между тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, Хуан Гуайдо теряет последние шансы одолеть легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и взять власть в стране, его беспомощность заметили даже в Европейском союзе.