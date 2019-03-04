В ГИБДД начали эксперимент с новыми разделителями полос

ГИБДД проводит эксперимент по использованию разделителей полос из композитных материалов, применение которых уже дало положительный результат, сообщил глава ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Черников сообщил, что на данный момент практически на 8% сократилось количество ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, передает РИА «Новости».

«Во многом этому способствовала установка элементов дороги, обеспечивающих разделение транспортных потоков. Это экспериментальные тросовые ограждения и другие», – отметил он.

Он рассказал также, что в Удмуртии и Московской области проводится эксперимент по использованию технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных действующими стандартами.

«Это средства, изготовленные из композитных материалов», – отметил глава ГИБДД.

Их применение уже дало положительный результат. При этом Черников признал, что это не панацея, отрабатываются и «другие конструктивы». Планируется, что в ближайшее время появятся «новые средства, разделяющие транспортные потоки, которые будут применяться повсеместно».

По его словам, предотвращение выезда на встречную полосу – «это 6 тыс. спасенных жизней».

Черников сообщил также, что в ближайшее время сотрудников ГИБДД привлекут к техническим осмотрам автобусов, что должно снизить число ДТП.

«В ближайшее время у нас технический осмотр автобусов будет осуществляться непосредственно с участием сотрудников Госавтоинспекции, что минимизирует все риски», – отметил он, при этом не называя сроки.

Он указал: при расследовании ДТП часто выясняется, что автобусы неисправны, а «подчас непонятно, из каких конструктивов собраны».

Когда контролируемые перевозки четко организованы, «это приносит результат». В качестве примера глава Госавтоинспекции привел перевозку школьников: «24 тысячи автобусов каждый день перевозят десятки тысяч детей. В последние три года у нас нет погибших в этих транспортных средствах».

По словам генерала, в минувшем году автобусы и маршрутки стали чаще попадать в ДТП. При этом «вина в большей степени лежит на перевозчиках, на тех водителях, которые перевозят пассажиров».

Ранее в ГИБДД предложили дистанционно проверять здоровье таксистов.