В ГИБДД начали эксперимент с новыми разделителями полос

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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

Главный лозунг на факельном шествии EKRE – «Эстония для эстонцев!»Фото: Ints Kalnins/Reuters
В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?  Подробности...
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Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
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В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...

Запрос на уважение – всеобщий

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          В ГИБДД начали эксперимент с новыми разделителями полос

          4 марта 2019, 14:55

          Текст: Наталья Ануфриева

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          ГИБДД проводит эксперимент по использованию разделителей полос из композитных материалов, применение которых уже дало положительный результат, сообщил глава ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

          Черников сообщил, что на данный момент практически на 8% сократилось количество ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, передает РИА «Новости».

          «Во многом этому способствовала установка элементов дороги, обеспечивающих разделение транспортных потоков. Это экспериментальные тросовые ограждения и другие», – отметил он.

          Он рассказал также, что в Удмуртии и Московской области проводится эксперимент по использованию технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных действующими стандартами.

          «Это средства, изготовленные из композитных материалов», – отметил глава ГИБДД.

          Их применение уже дало положительный результат. При этом Черников признал, что это не панацея, отрабатываются и «другие конструктивы». Планируется, что в ближайшее время появятся «новые средства, разделяющие транспортные потоки, которые будут применяться повсеместно».

          По его словам, предотвращение выезда на встречную полосу – «это 6 тыс. спасенных жизней».

          Черников сообщил также, что в ближайшее время сотрудников ГИБДД привлекут к техническим осмотрам автобусов, что должно снизить число ДТП.

          «В ближайшее время у нас технический осмотр автобусов будет осуществляться непосредственно с участием сотрудников Госавтоинспекции, что минимизирует все риски», – отметил он, при этом не называя сроки.

          Он указал: при расследовании ДТП часто выясняется, что автобусы неисправны, а «подчас непонятно, из каких конструктивов собраны».

          Когда контролируемые перевозки четко организованы, «это приносит результат». В качестве примера глава Госавтоинспекции привел перевозку школьников: «24 тысячи автобусов каждый день перевозят десятки тысяч детей. В последние три года у нас нет погибших в этих транспортных средствах».

          По словам генерала, в минувшем году автобусы и маршрутки стали чаще попадать в ДТП. При этом «вина в большей степени лежит на перевозчиках, на тех водителях, которые перевозят пассажиров».

          Ранее в ГИБДД предложили дистанционно проверять здоровье таксистов.


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