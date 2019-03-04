В Кремле прокомментировали ситуацию с экстрадицией Винника

МИД ведет работу с целью добиться экстрадиции из Греции россиянина Александра Винника в Россию, однако пока ясности в этом вопросе нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «судьбой Винника занимаются», однако «пока ясности нет», передает ТАСС.

Он добавил, что Винником «занимаются по линии Министерства иностранных дел», именно МИД «является «единым окном» по такого рода делам», потому вопросы следует «адресовать туда».

Ранее сообщалось, что голодающего в Греции Винника перевели в специализированную больницу.

Напомним, он начал голодовку 26 ноября, требуя выдать его России. За первые 17 дней он потерял 7 килограмм веса, а его здоровье ухудшилось. 21 декабря заключенного срочно госпитализировали в тюремную больницу Греции.

Навестившая арестованного омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к греческому министру юстиции с просьбой об экстрадиции Винника в Россию, а к главе Международного комитета Красного креста и министру здравоохранения Греции – с просьбой посодействовать в лечении россиянина.

Она подчеркнула, что без экстренной медицинской помощи Виннику грозит смерть.