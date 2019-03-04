Турецкий футболист в ходе матча напал с лезвием на игроков команды-соперника

Футболист турецкого клуба «Амедспор» Мансур Чалар пронес на поле лезвие и напал на соперников из команды «Сакарьяспор».

На записи, которую опубликовало в Twitter спортивное приложение турецкой газеты Yeni Safak, видно, как Чалар несколько раз наносит удары ладонью.

Amedsporlu futbolcu Mansur alar, Sakaryaspor mana elinde gizledii jiletle kt ve rakip takm futbolcularn yaralad@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni afak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

Издание отмечает, что игроки «Сакарьяспора» не сразу обнаружили порезы, однако позже опубликовали фотографии с ранеными руками.

В свою очередь руководство «Амедспора» обвинило в клевете всех, кто распространяет о Чаларе «грязные слухи».

Обстоятельства инцидента выясняются.