В штабе Зеленского опровергли сообщения о подковерных играх с Тимошенко

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о «подковерных играх» со штабом лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

«Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся», – заявил Разумков украинскому изданию «Новое время».

«Я не совсем понимаю, как можно обсуждать то, что еще никто не получил. Мы еще не победили. Как только победим, тогда будем думать, как готовиться к парламентской кампании», – добавил он.

Разумков также отметил, что команда Зеленского «справляется самостоятельно». Он подчеркнул, что переговоры о парламентских выборах будут возможны, если «это будет выгодно стране». В таком случае они будут носить открытый характер, заверил представитель штаба Зеленского.

Внедрение двухтуровой системы парламентских выборов может привести к «узурпации власти» на Украине, добавил Разумков.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Ранее в воскресенье появились сообщения о том, что штабы Тимошенко и Зеленского готовятся объединить усилия против Порошенко. В частности, по одной из версий, Тимошенко соглашалась поддержать Зеленского во втором туре президентских выборов в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, главной задачей которой будет изменение законодательства и внедрение системы проведения парламентских выборов в два тура.

Напомним, на Украине проходят президентские выборы. По данным экзитполов, лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский. Борьбу за второе место ведут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.