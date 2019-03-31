В ДНР рассказали, как силовики мешают украинцам голосовать против Порошенко

Украинские силовики проводят на линии соприкосновения в Донбассе спецоперацию с целью изолирования от избирательного процесса граждан, которые не намерены голосовать за действующего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель пресс-службы МГБ провозглашенной Донецкой народной республики.

«Украинскими силовиками проводятся массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения, направленные на выявление и недопуск в населенные пункты, в которых находятся избирательные участки, граждан республик», – сообщил РИА «Новости» представитель МГБ ДНР, ссылаясь на разведданные.

По его словам, основной целью данной незаконной спецоперации является изолирование граждан от избирательного процесса, которые заведомо проголосуют против действующего президента Петра Порошенко.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. По данным экзитполов, лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский. Борьбу за второе место ведут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий считает, что во второй тур, помимо Зеленского, «протаскивают» Порошенко.

В свою очередь теле- и радиоведущий Владимир Соловьев также уверен, что Порошенко пройдет во второй тур, где «сожрет» Зеленского. Такой результат Порошенко, по мнению Соловьева, будет «нарисован».

Между тем сами украинские избиратели не желают отдавать свои голоса никому из 39 кандидатов на пост президента страны и, получив бюллетень, вписывают имя российского лидера Владимира Путина.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.