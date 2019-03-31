Елизавету II вынудили отказаться от вождения автомобиля в 92 года

Королева Великобритании Елизавета II согласилась прислушаться к рекомендациям своей службы безопасности перестать управлять автомобилем на дорогах общего пользования незадолго до своего 93-летия, пишет газета Sunday Times.

Елизавете II в следующем месяце исполнится 93 года. Ей порекомендовали отказаться от вождения вне территорий своих поместий после ДТП, в которое попал ее 97-летний супруг в январе – тогда принц Филипп перевернулся на своем Land Rover Freelander. После этого герцог Эдинбургский добровольно сдал свои водительские права, передает ТАСС.

Елизавета II не должна ничего сдавать – у нее нет водительского удостоверения, но ей как королеве Британии разрешено ездить без прав.

В годы Второй мировой войны она прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Решение отказаться от вождения она приняла очень непросто, пишет издание. Она известная любительница вождения и часто попадает на первые полосы газет за рулем автомобилей Jaguar, Ranger Rover и Land Rover.

В то же время по территории своих поместий водить машину ей разрешили.

С вождением королевой автомобиля связано несколько курьезов – так, на следующий день после ДТП принца Филиппа ее сфотографировали на водительском сиденье без ремня безопасности, а в 2015 году она обогнала в Большом Виндзорском парке по газону молодую пару с ребенком, решив не ждать, пока они пропустят ее. При этом она одарила своих подданных улыбкой.