Трамп предсказал итог выборов президента США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп считает, что на выборах 2020 года его команда одержит убедительную победу; с таким заявлением он выступил на Конференции консервативных политических действий.

«Я думаю, что мы сделаем это еще раз в 2020 году (победим на выборах – прим. ВЗГЛЯД), и цифры будут еще больше», – приводит его слова «Интерфакс».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чтобы остановить переизбрание Трампа в следующем году, уже запускается тема вмешательства русских в выборы 20-го года.