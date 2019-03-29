Медведев высказался о деле Калви

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не обладает точной информацией по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, но отметил, что оно связано с конфликтом акционеров.

«Если говорить об иностранном инвесторе, то у меня нет информации какой-то точной или определенной, что там происходило. Но очевидно, что внутри этого конфликта лежит конфликт акционеров, который получил вот такое разрешение», – сказал Медведев прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», передает РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что правду в этом деле установит суд.

В феврале основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявлено обвинение.