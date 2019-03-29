Трамп обозвал конгрессмена «маленьким заморышем»

Глава американского государства Дональд Трамп назвал руководителя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа «маленьким заморышем».

«Маленький заморыш Адам Шифф… Я видел его сегодня: «Ну, мы не знаем на самом деле, еще может быть какой-то сговор с Россией», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Президент СЩА заявил, что так рассуждают только «больные люди». По его словам, «должна быть ответственность, потому что это ложь, и они знают, что это ложь».

Кроме того, он раскритиковал демократа Джеррольда Надлера, который хотел допросить генпрокупрора США Уильяма Барра.

Трамп заявил, что ответственность должны понести все чиновники, которые «поддерживали величайший обман в истории политики» США.

Хозяин Белого дома отметил, что даже «фейковые» СМИ до выборов 2016 года не публиковали так называемое «досье» о якобы существовавшем «сговоре» с Москвой, «оно всплыло после выборов».

«И тут я вдруг слышу: «Вы связаны с Россией?». Я говорю: «Россия? А какого черта Россия должна быть связана с моим штабом?» – заявил Трамп.

Напомним, Трамп уже жаловался, что Шифф после того, как «по сговору с Россией не было ничего найдено», решил «рассматривать все стороны жизни» президента США, «как финансовые, так и личные, даже если для этого нет оснований».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД