ЕСПЧ не принял жалобу Кокорина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу футболиста сборной России и нападающего «Зенита» Александра Кокорина в связи с нарушением правил ее оформления и подачи.

«Обращаем ваше внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», – приводит Sports.ru ответ ЕСПЧ.

В 47-м правиле регламента ЕСПЧ говорится, что «жалобы, представляемые на основании статьи 34 Конвенции, подаются на бланках, предоставляемых секретариатом, если только иное не будет предусмотрено решением председателя соответствующей секции».

Ранее защита Кокорина подала жалобу в ЕСПЧ. По мнению адвокатов, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».

Напомним, дело Кокорина и футболиста Павла Мамаева направили в суд. Процесс начнется 3 апреля.