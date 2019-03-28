Стало известно, когда парламент Британии в третий раз проголосует по вопросу Brexit

Британское правительство намерено провести третье голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза 29 марта.

«Вынесенное предложение [по сделке] будет соответствовать постановлению спикера. Единственный способ гарантировать наш выход [из ЕС] 22 мая – принять соглашение о выходе к 23.00 29 марта, то есть завтра», – сообщила лидер Палаты общин Андреа Лидсом, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что депутаты Палаты общин отвергли все альтернативные варианты сделки с Евросоюзом по Brexit.