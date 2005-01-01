Предложены три варианта въездных ворот в Крым

Архитекторы представили три варианта сооружения въездных ворот в Крым на восточной части полуострова, в месте примыкания Керченского пролива, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.

«У нас уже есть три варианта формирования въездных ворот. Конкурса еще не было. Архитекторы из Петербурга и Москвы представили свои эскизные предложения. Въездные ворота – это часть той инфраструктуры, которая будет формировать въезд на полуостров и будет размещаться у трассы «Таврида», – цитирует Соловьеву РИА «Новости».

Она добавила, что все варианты изучит градсовет Крыма.

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По ее словам, рассматривается вопрос строительства въездных ворот на южный берег полуострова.

«Пока эти варианты находятся в стадии обсуждения. Мы хотим понять, за счет каких средств это будет возводиться. Данные проектные предложения не дешевые. Они связаны с монументальной скульптурой и немалыми вложениями», – отметила архитектор.

Она пояснила, что на данный момент «понимания финансирования» строительства этих конструкций на данный момент нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что строительство трассы «Таврида» в Крыму идет без отставания от графика, трасса в четырехполосном исполнении должна быть открыта в конце 2020 года.

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