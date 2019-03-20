Аксенов рассказал о ходе строительства трассы «Таврида»

Строительство трассы «Таврида» в Крыму идет без отставания от графика, трасса в четырехполосном исполнении должна быть открыта в конце 2020 года, движение по двум полосам от Керчи до Симферополя уже открыто, сообщил на совещании у президента Владимира Путина глава Крыма Сергей Аксенов.

«Трасса «Таврида» строится. Федеральные органы власти и Министерство транспорта курирует ведет совместно с нашими коллегами работу. Отставаний от плана нет, уже движение до Симферополя открыто в двухполосном исполнении, что позволит в этом году существенно разгрузить пробки в первую очередь в районе Феодосии, где они в прошлом году достигали трех часов», – передает его слова ТАСС.

«Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории. Она должна стать основой развития новой транспортной системы Крыма. Изначально строительство было разделено на семь участков, шесть из них – на территории Крыма, еще один – по территории Севастополя. В 2018 году в ФЦП развития Крыма был включен еще один участок «Тавриды» на территории Севастополя протяженностью 6,2 км.

Строительство дороги началось в 2017 году. Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 км) запланирован на декабрь 2020 года. Стоимость строительства составляет 149,3 млрд рублей. Восьмой участок, как сообщали в министерстве экономического развития России, может быть запущен на год позже остальных из-за сложного ландшафта.

Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя – менее трех.

В феврале сообщалось, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму применят технологию «Суперасфальт», увеличивающую срок службы покрытия за счет учета климатических условий и интенсивности движения.

Также Аксенов рассказал, что новый терминал аэропорта Симферополь обслужил после открытия 5 млн пассажиров.

«Новый аэропорт уже пропустил 5 млн пассажиров на сегодняшний день. Это колоссальные цифры. Исходя из этого мы получили в прошлом году колоссальный поток туристов – 6,8 млн человек», – сказал Аксенов.

Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь началось в 2016 году. Он включает современный терминал для обслуживания 6,5 млн пассажиров в год. Аэровокзал стоимостью 32 млрд рублей построили за 22 месяца, первый рейс он принял в середине апреля 2018 года.