Американские истребители пятого поколения устроили «слоновью прогулку»

Американские ВВС провели тактические учения своих истребителей F-22 на Аляске, продемонстрировав маневр «слоновья прогулка».

Видеозапись с полетами боевых машин разместил портал The Drive.

«Слоновья прогулка» является военным упражнением, при котором осуществляется управление эскадрильей самолетов в тесном построении. Маневр отрабатывается на случай реальных боевых вылетов.

Во время учений истребителей была задействована эскадрилья военной базы Эльмендорф на Аляске. Кроме 24 истребителей F-22 в маневрах участвовали самолеты Boeing E-3 Sentry и C-17 Globemaster III.

В сообщении отмечается, что демонстрации боеготовности американской авиации в последнее время проводятся все чаще. Авторы статьи связывают это с активизацией российских ВВС, чьи самолеты «стали обычными посетителями воздушного пространства у холодных берегов Аляски».

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