США официально подтвердили успешные испытания систем ПРО

Агентство противоракетной обороны США официально подтвердило успешные испытания перехватчиков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Две цели, имитирующие МБР, были запущены c полигона рядом с Маршалловыми островами, находящегося более чем в 4 тыс. миль от побережья США, передает «Российская газета».

Полет отслеживали на земле, море и из космоса. Перехватчики запустили с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Сообщается, что первая противоракета перехватила цель в верхних слоях атмосферы, вторая выбрала среди образовавшихся обломков самый крупный, врезавшись в него.

Отмечается, что военное командование США не конкретизировало, имитацией чьих ракет были уничтоженные цели и по какой траектории они летели.

Напомним, испытания систем ПРО США прошли в минувший понедельник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил об открытии ящика Пандоры в связи с планами развертывания космического сегмента системы ПРО США.