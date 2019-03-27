Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге

Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».

«Увезли в больницу, состояние средней тяжести», – рассказал организатор мероприятия Владимир Попов.

По его словам, о госпитализации стало известно ровно перед мероприятием. В результате участники «Народной трибуны» посмотрели хронику по теме состоявшихся 30 лет назад в СССР выборов, а после разошлись, сообщает «Интерфакс».

«Мы приняли решение, что без Геннадия Эдуардовича обсуждать эту тему было бы не совсем правильно, поэтому решили отложить до его выздоровления», – добавил Попов.

В самом «Ельцин центре» информацию о госпитализации Бурбулиса подтвердили, отметив, что бывшего госсекретаря доставили в больницу прямо из отеля.

«Геннадию Эдуардовичу стало плохо еще в отеле, туда и вызвали скорую. Госпитализировали. Заседание «Народной трибуны», разумеется, отменили», – сказал собеседник.

По данным сайта «Ельцин центра», темой заседания «Народной трибуны» должна была стать «Политософия достойного выбора», где планировалось обсудить, в какую сторону изменилась избирательная система со времен выборов народных депутатов СССР в марте 1986 года.

В 1990 – 1992 годах Бурбулис являлся ближайшим соратником первого президента России Бориса Ельцина.

Собрания «Народной трибуны» проходят ежемесячно в «Ельцин центре». На заседаниях обсуждаются прошлое, настоящее и будущее России, стать участником дискуссии может любой желающий. Среди гостей мероприятия присутствуют общественники и политики.