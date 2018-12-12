Появилось видео задержания и конвоирования Абызова

Следственный комитет опубликовал видео, на котором бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов выходит из здания ведомства в наручниках и с вещами.

Видеозапись размещена на канала СК на YouTube. Видно, что на допрос Абызов пришел в сопровождении полицейских, он был в одет по-спортивному. С собой у экс-министра была большая спортивная сумка с вещами и вторая – поменьше. В них были, в том числе, книги «Еда и мозг», «Homo Deus: Краткая история будущего», а также сборник Бориса Пастернака.

После завершения следственных действий на Абызова надели наручники, двое полицейских проводили его до автозака.

Напомним, ушедший в тень после отставки экс-глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания во вторник. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, был заключен под стражу. При этом оперативникам удалось заманить Абызова в Россию «на день рождения одного из его бывших коллег». Сам Абызов свою вину не признал.