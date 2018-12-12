После задержания Абызова стало известно об отъезде Дворковича из России

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рожденья не в России, сообщил источник в его окружении, комментируя появившиеся в СМИ сообщения, что задержанный экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал на родину на день рожденья Дворковича.

«Дворкович не в России на этой неделе», – сказал источник РИА «Новости».

Бывший вице-премьер, председатель фонда «Сколково», родился 26 марта.

Дворкович и Абызов вместе работали в правительстве, одновременно войдя в состав кабинета министров в мае 2012 года, когда его в ранге премьера сформировал Дмитрий Медведев.

Напомним, ушедший в тень после отставки экс-глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания во вторник. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества, был заключен под стражу. При этом оперативникам удалось заманить Абызова в Россию «на день рождения одного из его бывших коллег». Сам Абызов свою вину не признал.