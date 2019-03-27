Серийное производство ракет BrahMos стартовало в Индии

В марте в Индии началась сборка первых серийных крылатых авиационных ракет BrahMos, сообщил управляющий содиректор российско-индийской компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев.

Максичев рассказал, что «последние испытания завершились в ноябре 2018 года, и они были успешными», а после «были от заказчика дополнительные требования по тактике применения, которые были также выполнены и подтверждены двумя бросковыми испытаниями», передает РИА «Новости».

«Буквально в марте началась сборка первых серийных изделий», – добавил он.

По словам содиректора компании, это крупный заказ, в результате которого данными ракетами будут вооружены первые 40 истребителей Су-30МКИ.

Предполагается, что перевооружение индийских ВВС на новые ракеты займет несколько лет.

Максичев сообщил также, что в данный момент «предприятия загружены полностью, портфель заказов от индийской армии до 2023 года составляет 6,5 млрд долларов».

Он добавил, что «заказчик – это армия, авиация и флот Индии».

По словам содиректора «Брамоса», компания поставляет не только одноименные крылатые ракеты, но и самоходные пусковые установки для армии, пусковые установки для кораблей и самолетов, систему управления огнем, все математическое обеспечение.

Кроме того, организация «отвечает за оборудование технических позиций ракет, то есть хранилища, поставляет системы контроля и проверки ракет, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию самих ракет».

Ранее сообщалось, что в «Брамосе» рассматривают возможность установки новой модификации своей ракеты на легкие самолеты Tejas и МиГ-29.

В мае минувшего года Индия провела успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования BrahMos.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на дальности до 1300 км от индийского побережья.