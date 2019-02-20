В BrahMos Aerospace не исключили установку ракет на МиГ-29

Совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace рассматривает возможность установки новой модификации своей ракеты на легкие самолеты Tejas и МиГ-29, сообщил главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании Правин Патхак.

«Мы разрабатываем ракету для легкого самолета Tejas. Индия рассматривает возможность приобретения партии истребителей МиГ-29. И мы будем стараться приспособить нашу ракету под эти самолеты тоже», – сказал Патхак, передает ТАСС.

Он добавил, что «испытания ракеты для легких самолетов могут начаться через три-четыре года».

В мае прошлого года Индия провела успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования «БраМос». Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на дальности до 1300 км от индийского побережья.