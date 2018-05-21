Индия завершила испытания ракеты «БраМос» наземного базирования

Индия провела успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования «БраМос», говорится в сообщении Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO, находится в подчинении у минобороны страны).

«Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» был успешно осуществлен 21 мая с полигона «Баласор» в штате Орисса в рамках программы по продлению сроков эксплуатации ракет», – передает РИА «Новости» заявление организации.

В DRDO отметили, что ракета «пролетела по заложенной траектории, а ее ключевые компоненты, как подтвердили официальные лица, функционировали без сбоев».

Напомним, в апреле руководство BrahMos Aerospace заявило о планах по отказу от использования российских головок самонаведения на будущих ракетах совместного с Россией проекта «БраМос».

Ранее индийские СМИ обратили внимание, что Дели смог добиться важнейшего достижения в работе с совместной российско-индийской ракетой «БраМос» – была разработана собственная головка самонаведения вместо российской, ключевой элемент электроники в этой ракете.

До этого сообщалось, что ракета «БраМос» с индийской головкой самонаведения успешно прошла испытания.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на дальности до 1300 км от индийского побережья.