Индия откажется от российских головок самонаведения для ракет «Брамос»

Руководство BrahMos Aerospace заявило о планах по отказу от использования российских головок самонаведения на будущих ракетах совместного с Россией проекта «Брамос».

«Наша цель – использовать индийские головки самонаведения на всех будущих ракетах «Брамос», – сказал исполнительный директор BrahMos Aerospace Судир Мишра, передает Bloomberg.

По его словам, российская сторона заявила, что если Индия поставит более дешевые и надежные головки самонаведения, то можно будет использовать их.

Мишра отметил, что боеголовку местного производства можно будет использовать «вне временных рамок».

PJ-10 «Брамос» – сверхзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая совместно ОАО ВПК «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.

Ранее индийские СМИ обратили внимание, что Дели смог добиться важнейшего достижения в работе с совместной российско-индийской ракетой «Брамос» – была разработана собственная головка самонаведения вместо российской, ключевой элемент электроники в этой ракете.

До этого сообщалось, что ракета «Брамос» с индийской головкой самонаведения успешно прошла испытания.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на дальности до 1300 км от индийского побережья.