Буйных экспертов выгнали с передачи Соловьева

Ведущий программы «Кто против?» («Россия 1») Владимир Соловьев выгнал из студии экспертов Грэга Вайнера и Араика Степаняна, которые устроили склоку на передаче.

Вайнера возмутила брошенная в его адрес реплика. Он назвал Степаняна лжецом и оскорбил оппонента. Степанян облил Вайнера водой, передает РИА «Новости».

Соловьев и соведущий передачи Сергей Михеев не дали противникам устроить драку, но Вайнер продолжил оскорблять Степаняна, называя последнего «мерзавцем и гнусью».

Михеев попросил Вайнера покинуть студию, а Соловьев выставил Степаняна.

Соловьев попросил охрану проследить за поведением Вайнера и Степаняна.

Он заявил, что «могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань».

«Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны», – сказал ведущий.

Напомним, это не первый подобный инцидент на российском ТВ. Чаще всего их участниками становятся украинские эксперты. Так, Михеев выгнал украинскую журналистку Янину Соколовскую из студии за то, что она оскорбляла своих оппонентов.