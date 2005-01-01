Украинскую журналистку выгнали с передачи на российском ТВ

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Сергей Михеев выгнал украинскую журналистку Янину Соколовскую из студии за то, что она оскорбляла своих оппонентов.

Передача вышла в эфир во вторник. На ток-шоу она обвинила российские спецслужбы в том, что они якобы причастны к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года. Это вызвало негодование у других гостей программы, передает РИА «Новости».

«Встык» говорить не надо – это раз, к оскорблениям в отношении своих оппонентов прибегать не надо – это два… Идите отсюда, до свидания», – сказал Соколовской ведущий Сергей Михеев.

Журналистка заявила, что «уже сказала все, что хотела».

Ведущий еще раз сообщил ей, что «она свободна».

«Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот. Свободны, все, досвидос», – добавил он.

После этого Соколовская вышла из студии.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор**» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После этого здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.