Телеведущий Попов объяснил, почему выгнал украинского эксперта с программы «60 минут»

Российский телеведущий Евгений Попов объяснил, что выгнал с программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» украинского эксперта Максима Яли за хамство и переход на личности.

«Это долгоиграющая история на самом деле. Не случайно он сегодня ушел, хотя все было вежливо, интеллигентно, как мы любим, у нас же институциональная передача. На самом деле мы с ним не то, чтобы повздорили, это какая-то выбранная им тактика «подменчик», которую он исповедует из эфира в эфир, и она порядком поднадоела. Когда она не касалась личностей, когда она не превращалась в хамство, то и бог бы с ним, главное – слышать его позицию как украинского эксперта», – передает слова Попова РИА «Новости».

По его словам, история началась после того, как на Украине ввели военное положение. Тогда Яли, аргументируя это, заявил об «огромном количестве вооруженных сил», которые Россия якобы сосредоточила на границах Украины. Эксперт утверждал, что Россия «вот-вот нападет и проявит агрессию».

«Я его спросил: «По каким данным вы это сейчас сообщаете?» Он говорит: «По некоторым данным», что-то в этом роде. Я ему ответил: «По некоторым данным, вас зовут Игорь». Он говорит: «Но меня же не зовут Игорь». Я говорю: «Да я знаю, что вас не зовут Игорь, но вот уровень аргументации у вас такой». Видимо, его эта история зацепила, он носил в себе, и сегодня, что очевидно из эфира, там откровенно пытался хамить, но хамство мы не терпим и пресекаем всякий переход на личности», – заявил Попов.

Он отметил, что авторы программы подумают, приглашать ли Яли на передачу в дальнейшем. Попов сравнил ситуацию с красной карточкой, показанной футболисту.

«Футболист же не удаляется навсегда. Вот он получил красную карточку», – заключил ведущий.

Во вторник Попов выгнал Яли из студии после того, как тот назвал ведущего другим именем. Яли, обращаясь к ведущему, назвал его Афанасием. «По некоторым данным, кто-то Вас называет Афанасием», – сказал Яли, напомнив ему о том, как тот назвал его Игорем.