Фигурантку дела Абызова доставили в СК

Предполагаемая соучастница бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова Галина Фрайденберг была доставлена в Следственный комитет, сообщают соцсети.

Фрайденберг являлась председателем ликвидационной комиссии новосибирского АО «Сибэнергострой», утверждает телеграм-канал 112.

Также канал опубликовал видеозапись, на которой, по этим сведениям, запечатлена сама Галина Фрайденберг, заходящая в здание в сопровождении оперативных работников.

По данным следствия, Абызов вел преступную деятельность с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, будучи бенефициаром ряда оффшорных коммерческих организаций.

Его подозревают в создании преступного сообщества и финансовых аферах на 4 млрд рублей.