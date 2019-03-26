Рабочие в Москве задержаны за кражу кабеля правительственной связи

В Москве задержали двух рабочих, пытавшихся похитить кабель правительственной связи, рассказал замначальника Центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов.

Злоумышленники были задействованы в реконструкции Большого Москворецкого моста, передает РИА «Новости.

Отмечается, что мужчины были пойманы с поличным на месте преступления. Один из них попытался сбежать, спрыгнув с моста. Также представитель ФСО сообщил, что инцидент никак не отразился на работе системы правительственной связи.

Сообщение об исчезновении фрагмента кабеля правительственной связи под Большим Москворецким мостом поступило в понедельник. Спустя несколько часов было подано заявление о краже.

В 2017 году на юго-западе Москвы из телефонной канализации военной части ФСБ неизвестные похитили кабель линии спецсвязи.