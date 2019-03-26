В ЕС приняли решение о черных ящиках в новых автомобилях

Европарламент, Евросовет и Еврокомиссия в рамках предварительного соглашения по регламенту относительно повышения уровня безопасности на дорогах предложили с 2022 года обязать оборудовать машины, продающиеся на территории ЕС, черными ящиками и системой автоматического удержания в полосе.

«Институты ЕС достигли предварительного соглашения по пересмотру общих правил безопасности [дорожного движения]. С 2022 года новые технологии безопасности станут обязательными для европейских транспортных средств, чтобы защитить жизни пассажиров, пешеходов и велосипедистов», – заявили в пресс-службе Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Так, в новых автомобилях появятся бортовые самописцы, данные из которых можно будет использовать для установления обстоятельств ДТП, система для фиксации внимательности водителя за рулем. Кроме того, в легковых автомобилях и фургонах установят системы удержания полосы, системы экстренного торможения и улучшенные по результатам краш-тестов ремни безопасности.

В Еврокомиссии полагают, что благодаря таким мерам к 2018 году удастся избежать около 140 тыс. тяжелых травм и спасти более 25 тыс. жизней, а также приблизиться к долгосрочной цели – нулевой смертности на дорогах.

Далее согласованный регламент поступит на голосование в Европарламент, а позже – на утверждение в Евросовет.

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