Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста

Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.

Золотов сообщил, что «завершено оперативное построение войск, разработана нормативно-правовая база, регламентирующая служебно-боевую деятельность Росгвардии и, что не менее важно, гарантирующая правовую и социальную защиту военнослужащих и сотрудников», передает РИА «Новости».

Также в ходе реорганизации ведомства были созданы два новых округа войск национальной гвардии – Южный и Северо-Кавказский, а в субъектах России сформированы 83 территориальных органа ведомства.

Кроме того, «для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада».

Отмечается, что бригада располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории.