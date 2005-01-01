Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга заявил, что Россия завершает испытания нового композитного крыла для самолетов МС-21, которое было создано после прекращения поставок из США.

«Мы завершаем сейчас испытания как раз нового крыла уже с учетом поставки ленты (материалов) от других поставщиков», – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает РИА «Новости».

Он также уточнил, что Россия успешно реализует программу импортозамещения, подчеркнув, что сейчас временно материалы закупаются в Юго-Восточной Азии, но проблема будет решена.

«Я не думаю, что это сильно осложнит нашу производственную составляющую. Да, примерно на шесть месяцев мы уйдем вправо, но при этом мы потом уже точно не вернемся к тем поставщикам, которые были. Если говорить в стоимостном выражении, это примерно 2 млн долларов на каждый самолет. Значит, кому-то это не интересно», – сказал он.

Мантуров также рассказал, что в следующем году планируется получить российский и европейский сертификаты, тогда станет возможным передача в эксплуатацию заказчикам в начале 2021 года.

Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения, его вместимость – 211 пассажиров. Главные достоинства лайнера – это комфортный пассажирский салон, экологичность и экономичность. Последний критерий как раз связан со сверхпрочным композитным крылом, которое позволяет улучшить аэродинамику, уменьшая таким образом расходы при эксплуатации лайнера.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, чем американцев напугал МС-21.