Московский роддом закрыли из-за утаившей информацию о кори роженицы

Роддом при больнице имени Ерамишанцева в Москве закрыли из-за поступившей роженицы, которая скрыла факт возможного заболевания корью.

Женщина экстренно поступила в роддом в середине марта, умолчав, что старший ребенок дома болеет корью. Сообщается, что она скрыла вероятность своего заражения, так как не хотела ехать рожать в инфекционную больницу. Врачи положили роженицу в общую палату, не зная о заболевании. Подозрения появились тогда, когда во время родов на лице у женщины появилась сыпь, а температура увеличилась до 37,8, пишет «Московский комсомолец».

В результате роддом пришлось срочно закрывать на карантин. Больную корью женщину и ее ребенка тут же перевели в обсервацию, а молодых мам и беременных начали готовить к срочной выписке. Сейчас под наблюдением врачей находятся примерно 70 женщин и свыше 40 новорожденных.

«Эта женщина сдавала кровь, знала, что у нее нет иммунитета против кори, поэтому можно сказать, что она умышленно скрыла факт возможного заражения. У нее должно было быть плановое кесарево, однако, скорее всего, поступила она экстренно, иначе врачи бы знали о ней», – рассказал в социальных сетях заместитель главврача одной их московских детских поликлиник.

Некоторые пользователи соцсетей обвинили врачей в том, что они не заметили болезнь вовремя и не передали информацию остальному медперсоналу, другие обвиняли утаившую заболевание мать.

Отмечается, что ребенок больной корью женщины в настоящее время здоров. Однако в зоне риска находятся свыше ста человек: беременные, молодые мамы и их новорожденные дети. Три недели (до 6 апреля) они все будут находиться в зоне риска и наблюдаться в поликлиниках у врачей.

По факту происшествия в настоящее время проводится проверка. Если виновным признают кого-то из медицинского персонала больницы, то ему будет грозить увольнение. Понесет ли наказание виновница ситуации, пока неизвестно.