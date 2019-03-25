Британия открестилась от подготовки украинских силовиков к терактам

Представитель министерства обороны Великобритании заявил, что британский военный персонал не готовит украинских силовиков для организации терактов и диверсий.

«Британские военные не готовят силовиков Украины к совершению терактов и диверсий», – заявил источник, передает РИА «Новости».

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что контрразведка СБУ занимается организацией диверсий и терактов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, сотрудники службы постоянно проходят тренинги, инструктажи под руководством американских и британских специалистов.