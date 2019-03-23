Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

На 92 году жизни умерла советская певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки», сообщила ее подруга Анна Китина.

Китина сообщила, что «позвонил ее (Дворяниновой – прим. ВЗГЛЯД) племянник, 22 (марта) утром ее не стало, прощание – 25 марта», передает ТАСС.

Уточняется, что прощание с артисткой состоится на Митинском кладбище.

Валентина Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Она сотрудничала с композиторами Андреем Петровым, Яном Френкелем, Владимиром Дмитриевым и Андреем Эшпаем. Несколько лет была солисткой знаменитого оркестра под управлением Олега Лундстрема.

Дворянинова известна исполнением таких песен, как «Калина красная», «Линахамари», «Как тебе служится».