Туктамышева оценила выступления Загитовой и Медведевой на ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила победу спортсменок из России на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

«Как и после короткой программы, все наши девочки катались очень классно. Очень рада, что мы заняли такие высокие места на этом чемпионате мира», – сказала Туктамышева в разговоре с «Чемпионатом».

По ее словам, Алина Загитова, завоевавшая золото, откатала программу безукоризненно. У Евгении Медведевой, занявшей третье место, была небольшая помарка на последнем элементе, отметила Туктамышева.

«Это не помешало ей завоевать бронзовую медаль. Еще хочется отметить, что Женя выступала уверенно и четко, а как мы помним, она достаточно тяжело с этим боролась на протяжении прошлого сезона», – добавила спортсменка.

Также она прокомментировала отсутствие представителей Японии на чемпионате.

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«Кто как откатался, такие места и занял.(Рика) Кихира допустила грубую ошибку в короткой программе, остальные тоже не обошлись без них. Все по заслугам», – подытожила она.

Напомним, российская фигуристка Алина Загитова стала обладательницей золота на чемпионате мира в японском городе Сайтам, на третьем месте оказалась другая россиянка Евгения Медведева. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.