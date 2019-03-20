В частном доме в Свердловской области обнаружены четыре убитых мужчины

Полицейские обнаружили тела четырех убитых в частном доме в городе Полевской Свердловской области, подозреваемые в убийствах уже задержаны, сообщает региональное следственное управление.

«Согласно материалам уголовного дела, тело одного из убитых <...> обнаружено в сенях частного жилого дома, тела троих остальных погибших <...> – в подполе этого же жилого дома», – передает сообщение «Интерфакс».

Следствие установило, что трое были убиты 22 февраля 2019 года, а четвертый – ночью на 28 февраля. Личности всех погибших установлены.

По подозрению в убийстве четырех мужчин задержан 21-летний молодой человек и его подруга.

По предварительным данным, один мужчина был убит из-за ревности, остальные – из личной неприязни. Допросы свидетелей и осмотр места происшествия продолжаются.

Оба задержанных свою вину признали, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Молодой человек взят под стражу, а в отношении его сообщницы суд ходатайство следствия еще не рассмотрел.

Ранее сообщалось об убийстве двух мужчин на кладбище в Челябинске.