На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли на кладбище в Челябинске, сообщает региональный СК.

Тела были обнаружены 20 марта на территории Успенского кладбища Курчатовского района города, говорится в сообщении на сайте СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух лиц»).

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области и оперативные сотрудники органов внутренних дел. Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц причастных к совершению преступления», – добавило ведомство.