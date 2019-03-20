Норвежский биатлонист назвал россиянина Логинова трусом

Норвежский биатлонист Тарьей Бе обвинил российского спортсмена Александра Логинова в трусости после отказа последнего отвечать на вопросы журналистов о допинговом прошлом.

«Считаю, что это проявление трусости. Ты должен говорить не только тогда, когда берешь медали. Ты должен также осмелиться встречать критические вопросы», – цитирует норвежца Sports со ссылкой на телеканал NRK.

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде Логинов завоевал серебряную медаль в спринте и стал бронзовым призером в эстафете. Бе взял бронзу в индивидуальной гонке и золото в эстафете.

Ранее неуважение к Логинову выказал французский биатлонист Мартен Фуркад после победы россиянина на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В поддержку Логинова выступил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален.