Умер певец Сергей Балашов

В Москве на 48-м году жизни умер оперный певец Сергей Балашов, сообщает Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, ведущим солистом которого артист был на протяжении 20 лет.

«Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко с глубоким прискорбием сообщает, что минувшей ночью на 48-м году жизни скончался ведущий солист оперной труппы театра Сергей Балашов», – говорится в сообщении на сайте.

Панихида состоится в четверг, 21 марта, на Основной сцене театра. Начало в 11.00. Артист будет похоронен на родине, в Ярославской области.

Сергей Балашов был ведущим солистом оперной труппы с 1998 года. Отмечается, что «ему были подвластны любые музыкальные стили: от изысков старинной оперы до оперы ХХ века».

«В его пении и актерской игре столько тонкости и стилевой культуры, что в какой-то момент оказывается, это именно он ведет спектакль, наполняя его неожиданными нюансами и добавляя общему рисунку музыкальной и эмоциональной многомерности», – приводятся в сообщении слова критика Юлии Бедеровой о работе Балашова в «Сказках Гофмана».