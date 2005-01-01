Умер актер Анатолий Адоскин

Народный артист России Анатолий Адоскин умер на 92-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра им. Моссовета.

Адоскин скончался 20 марта у себя дома, на 92-м году жизни, рассказали в театре, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Анатолий Адоскин был одним из старейших артистов театра.

Дата прощания и похорон будут объявлены позже.

Анатолий Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве, в 1948 году он окончил студию при театре им. Моссовета.

Актер получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1981 году, звание народного артиста – в 1996 году. У него имеется более 60 ролей в в кино и телеспектаклях, среди которых «Братья Карамазовы» (1968), «Москва – Кассиопея» (1974), «Отроки во Вселенной» (1975) и т.д.