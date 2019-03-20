Глава ОСК рассказал о срыве испытаний второй АПЛ «Ясень»

Испытания второй атомной подлодки проекта «Ясень» в 2018 году оказались сорваны, однако в этом году есть надежда передать субмарину ВМФ, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Мы, к сожалению, сорвали программу испытаний по прошлому году, надежда на то, что он будет сдан в этом году, у нас остается», – передает его слова РИА «Новости».

Он также сообщил, что третья атомная подлодка проекта 885 «Ясень» будет передана ВМФ в 2020 году. По его словам, «серия идет гораздо лучше, чем головные корабли».

«Объем заказов, который приходиться на «Северное машиностроительное предприятие», уже даже выше чем то, что было в советские годы. Начиная со следующего года будем сдавать по две-три подводные лодки в год», – сказал Рахманов.

По его словам, речь идет именно об атомных подводных лодках.

Говоря о ситуации с ремонтом «Адмирала Кузнецова», он отметил, что ОСК не планирует приобретать плавучий док за рубежом для этих целей.

Ранее стало известно, что должна быть проведена модернизация доков на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Там ремонт авианосца продолжится.

В январе источник в судостроительной отрасли сообщил, что заводские ходовые испытания атомных подводных лодок «Князь Владимир» (проект 955А, шифр «Борей-А») и «Казань» (проект 885М, шифр «Ясень-М») приостановлены.