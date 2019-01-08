Приостановлены испытания новейших подлодок «Князь Владимир» и «Казань»

Заводские ходовые испытания атомных подводных лодок «Князь Владимир» (проект 955А, шифр «Борей-А») и «Казань» (проект 885М, шифр «Ясень-М») приостановлены, сообщил источник в судостроительной отрасли.

«В настоящее время в ходовых испытаниях обеих подлодок сделан перерыв в связи с ледовыми условиями в полигонах ВМФ в северных морях. Испытания будут продолжены и завершены летом», – сказал источник ТАСС.

По его словам, дата завершения испытаний является плановой. Он пояснил, что завершение испытаний было изначально намечено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках.

Ранее генеральный директор «Севмаша», где были построены обе субмарины, сообщал, что «Князь Владимир» и «Казань» должны завершить заводские ходовые испытания в конце декабря 2018 года.

В ноябре в Сети появился подробный анализ изображений новой российской подводной лодки «Князь Владимир» типа «Борей-А».