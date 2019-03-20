Собянин ответил на жалобы Порошенко по поводу метро

Строительство Московского метрополитена движется рекордными темпами, хотя Россию после событий на Украине «окружили» санкциями, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, комментируя слова украинского президента Петра Порошенко о «вине» России в проблемах киевского метро.

«По поводу заявления Порошенко, что мы виноваты в том, что «киевское метро затормозилось в развитии». После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, как бы нам ни было сложно, строительство метро не только не затормозилось, а наоборот набрало рекордные темпы», – написал Собянин в своем блоге.

Он указал, что за санкционный период – с 2014 года по сегодняшний день – в Москве построено 111 км и 61 станция метро и МЦК. При этом в строительстве участвовали в том числе работники с Украины, заметил Собянин.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в медленном развитии «Киевского метрополитена» виновата Россия.