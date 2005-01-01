Порошенко возложил вину за проблемы с киевским метро на Россию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в медленном развитии Киевского метрополитена виновата Россия.

Он отметил, что метро Киева не работало только однажды – с 18 по 20 февраля 2014 года, когда обострилась ситуация на майдане.

По его словам, тогда началась «российская агрессия», которая «затормозила планы развития киевского метро», передает РИА «Новости».

Также Порошенко заявил, что за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании киевской подземки, однако все «попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились».

«Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве», – заявил он.

В сентябре 2017 года государственная исполнительная служба Украины взыскала 155 млн гривен (на тот момент – около 5,9 млн долларов) с «Киевского метрополитена», которые пошли российской компании «Укррослизинг» в счет погашения долга за приобретение 100 вагонов метро.