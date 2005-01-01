Тимошенко поманила избирателей возвращением сгоревших вкладов в Сбербанке СССР

Кандидат в президенты Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на встрече с избирателями пообещала вернуть вкладчикам Сбербанка СССР все их сбережения, сообщили в пресс-службе партии.

«За следующие пять лет новый президент восстановит в стране справедливость и вернет все сбережения вкладчиков Сбербанка СССР», – говорится в сообщении на сайте партии «Батькивщина».

Тимошенко напомнила, что во времена, когда она была премьер-министром Украины, в стране начался процесс возвращения населению их сбережений. Часть граждан получили деньги, а часть – нет, ведь власть «все это закрыла тогда», отметила Тимошенко. По ее словам, украинские власти не хотели, чтобы «люди почувствовали, что в стране может быть справедливость».

Она добавила, что после победы на президентских выборах никто не сможет помешать ей вернуть деньги людям. По ее словам, вклады, сделанные в советское время, будут проиндексированы.

В 2008 году украинский Ощадбанк на основании отдельного закона уже проводил инвентаризацию граждан, претендующих на компенсации. Закон утратил силу с 1 января 2009 года, эта работа практически не проводилась впоследствии.

В 2012 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович поручил правительству обеспечить выплату украинцам выплату компенсаций по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. гривен (около 125 долларов по курсу 2012 года) на одного вкладчика. По данным Ощадбанка, компенсации тогда получили 5,3 млн украинцев.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Второе место занимает действующий глава украинского государства Петр Порошенко – у него 18%. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко третья – свои голоса ей готовы отдать 13,8% украинцев. При этом Зеленскому прочат победу во втором туре при любом сопернике.

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