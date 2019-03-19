Совет ЕС приготовился к выходу Британии без соглашения

Совет Евросоюза утвердил блок экстренных мер, которые будут регулировать отношения с Великобританией, если она выйдет из объединения (Brexit) без соглашения о будущих отношениях с ЕС, говорится в заявлении ведомства.

Меры будут действовать в сфере социальной защиты, трансграничного транспорта, рыболовства, военного экспорта и студенческих обменов, они вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС «и будут применены на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза в случае отсутствия соглашения», передает ТАСС.

До этого министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Румынии Джордже Чьямба сообщил по прибытии на заседание Совета ЕС по общим вопросам, что решение по Brexit «должны принять лидеры ЕС» и выход из ситуации «будет зависеть от причин продления» процедуры.

Он подтвердил также, что на заседании Совета ЕС министры по европейским делам сообщества будут готовить повестку дня саммита, однако отказался подтверждать, что министры обсуждают разные сценарии продления сроков выхода Великобритании из ЕС.

Чьямба отметил, что сегодня в Совете «намерены получить общее представление о ситуации за столом переговоров».

Ранее Испания выразила недовольство «бесконечным Brexit», а французский министр назвала кота Брекситом из-за его нерешительности.

Напомним, 15 января и затем 12 марта депутаты палаты общин со значительным перевесом отвергли соглашение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о Brexit, которого она достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами.

После парламент страны поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок.

Члены правительства Мэй обсуждали возможность переноса даты выхода Британии из Евросоюза на срок до двух лет.