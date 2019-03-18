Испания выразила недовольство «бесконечным Brexit»

Глава МИД Испании Жозеп Борель заявил о пагубных последствиях «бесконечного Brexit» для Евросоюза и для самой Великобритании.

Министр иностранных дел Испании в интервью радиостанции «Копе» заявил: «остается надежда на то, что британский парламент в конечном счете одобрит соглашение, которое отклонил два раза».

«Дипломат уточнил, что «отрицательная сторона Brexit заключается в том, что он может быть бесконечным». «Мы уже два года вкладываем политические и административные ресурсы, и цена начинает быть высокой, – приводит его слова ТАСС. – Было бы плохо, если бы это продлилось дольше», – добавил он.

Напомним, что 15 января и затем 12 марта депутаты палаты общин со значительным перевесом отвергли соглашение премьер-министра Терезы Мэй о Brexit, которого она достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Позднее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Члены правительства Мэй обсуждали возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет.

Сейчас британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет до 20 марта одобрить проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем.