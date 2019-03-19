Французский министр по делам Европы назвала кота Brexit

Министр по европейским делам при главе МИД Франции Натали Луазо решила назвать своего кота Брекзит (Brexit) из-за его нерешительности, сообщил еженедельник Le Journal du Dimanche.

По словам Луазо, курирующей во Франции вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС, рассказала, что каждое утро ее питомец громко мяукает, прося, чтобы его выпустили на улицу, но, когда дверь открывают, он отказывается выходить из дома», передает ТАСС.

«Он будит меня каждое утро своим мучительным мяуканием, потому что хочет выйти, но, когда я открываю дверь, он в нерешительности замирает на месте и недовольно глядит на меня, когда я выставляю его за дверь», – приводит издание слова Луазо. «В конце концов я назвала своего кота Брекзит», – заявила французский министр.

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок.