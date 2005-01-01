Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами

Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются при помощи правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщила ее пиар-директор Анна Исаева.

«Родные Юлии Началовой опровергают информацию о трудностях захоронения, все вопросы решаются с помощью правительства Москвы, нам идут навстречу», – сказала Исаева, передает РИА «Новости».

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также опроверг информацию СМИ. «Никаких проблем с похоронами Юлии Началовой нет, она будет похоронена на Троекуровском кладбище», – сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что департамент торговли и услуг мэрии Москвы якобы отказался выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения певицы.

Началова умерла в субботу на 39-м году жизни. Ее госпитализировали 11 марта, после чего ввели в кому. Отец артистки сообщил, что она умерла из-за абсцесса.

Близкий друг Началовой, певец Александр Панайотов рассказал о последних днях жизни певицы.