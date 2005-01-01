Эр-Рияд предупредил о глобальных последствиях новых санкций против России

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что возможное принятие новых американских санкций против России «отразится на Европе, Китае и всем мире».

Саудовский министр напомнил, что «Россия – большой поставщик газа в Европу, нефти – в Китай», передает РИА «Новости».

«Если это (принятие новых санкций против России , – прим. ВЗГЛЯД) случится, это отразится на Европе, Китае и всем мире», – подчеркнул аль-Фалех.

«Россия – значимый игрок во многих сферах <...> важный политический игрок на мировой арене, постоянный член Совета Безопасности [ООН], важный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, важный игрок в авиакосмической отрасли», – приводит ТАСС слова саудовского министра.

«Если в России происходят потрясения, они ощущаются в Европе, ощущаются в Китае, ощущаются по всему миру. Так что вполне естественно, что <...> мы не только обсуждаем, но и согласовываем с ней усилия по стабилизации глобальных энергетических рынков», – подчеркнул аль-Фалех.

Саудовский министр отметил, что Россия вела себя «очень прагматично», соглашаясь на добровольное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Москва, напомнил он, «не использовала производство нефти для сведения счетов с кем-либо».

Прагматизм России, по словам саудовского министра, является еще одной причиной, по которой ее участие в сделке ОПЕК+ «помогает глобальным энергетическим рынкам, в особенности рынку нефти».

В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России. Они, в частности, предусматривают санкции в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные СПГ-проекты, расположенные за пределами страны, а также в отношении инвестиций в энергетические проекты за пределами России стоимостью более 250 млн долларов, поддерживаемые государственными компаниями.

Ограничения могут коснуться поставщиков услуг, оборудования и технологий для России, а также предоставляющих финансирование.